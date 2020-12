ALESSANDRA SENATORE: “APPROVATO IL NUOVO STATUTO DI PIU’ EUROPA PER IL NUOVO CONGRESSO”

“Lo scorso fine settimana si è riunita a Roma l’Assemblea di Più Europa. Dopo un intenso percorso partecipato, durante il quale la Commissione Statuto ha condiviso con il resto dell’assemblea una proposta di riforma del testo statutario, abbiamo approvato il nuovo Statuto di Più Europa e contestualmente convocato il prossimo Congresso che si terrà a Roma il prossimo 10 e 11 aprile.

Ho sempre creduto che questo partito fosse unico e speciale, non solo per i valori e i principi fondativi su cui si regge e che ispirano la nostra visione politica, ma soprattutto per l’importanza che si attribuisce alla democrazia interna e al capitale umano dei suoi iscritti.” Lo scrive Alessandra Senatore, Vice Presidente Nazionale del Partito Piu’ Europa.

L’Assemblea, la Direzione e il Congresso che li elegge sono, e devono essere, gli organi principali in seno ai quali si attualizza questo valore che a mio avviso va rinvigorito e ravvivato in quanto garanzia per tutti gli iscritti della correttezza e della coerenza delle scelte che il partito fa rispetto alla linea politica definita in Congresso.

Proprio per questo, il prossimo Congresso sarà un momento decisivo non solo perché detterà la linea politica futura ma anche perché deciderà l’assetto negli organi di governo, non di meno, quindi, saranno decisive le regole che ci siamo dati per definire le modalità di partecipazione.

Oggi, a due anni dallo scorso Congresso, siamo una realtà politica sicuramente più stabile, ma ancora piccola e quindi vulnerabile rispetto alla capacità di assorbire l’impatto di eventuali spaccature o dinamiche conflittuali, sopratutto se sostenute da processi di partecipazione alterati.