CAVA DE’ TIRRENI. LA POLEMICA SUL NUOVO ALBERO DI NATALE COMPARSO IN CENTRO

“Prendo atto che, dopo averlo installato, ora il sindaco Vincenzo Servalli voglia migliorare l’albero di Natale di Piazza Duomo, da lui stesso definito un missile supersonico. Ma ritengo che i soldi dei cavesi andavano investiti in modo diverso”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “In un periodo così drammatico dal punto di vista economico e sociale, con molte persone che non riescono a mettere neanche il piatto a tavola, penso che si sia dato un brutto segnale con questo inutile spreco di denaro pubblico. Senza dimenticare – aggiunge Cirielli – che il Governo nazionale, con le nuove normative restrittive, impedirà di fatto lo svolgimento del Natale provocando un ulteriore danno soprattutto ai commercianti. Dunque, si sarebbe potuto allestire un albero di Natale anche più piccolo ma più dignitoso ed installare semplicemente qualche luminaria lungo il Corso. Mi auguro che il sindaco faccia ammenda e in futuro spenda meglio i soldi dei suoi concittadini” conclude Cirielli.

