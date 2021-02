ALTA VELOCITA’ IN CAMPANIA. PIERO DE LUCA (PD) INCONTRA VERTICI RFI

“Nei giorni scorsi, la bozza di progetto della nuova tratta presentata in Parlamento, tenendo fuori dalla direttrice ferroviaria alcune aree strategiche della Regione Campania, aveva destato non poche perplessità e preoccupazioni in molte comunità-prosegue il deputato Dem- L’opera riveste un’importanza decisiva tanto più se considerata nell’ottica di un complessivo rilancio del territorio e dello sviluppo economico e sociale di intere aree del Mezzogiorno. E allora, è assolutamente necessario lavorare per soluzioni quanto più possibile razionali ed efficaci-conclude Piero De Luca-che mettano al centro le esigenze di mobilità sostenibile ed integrata delle nostre comunità. Abbiamo un’occasione unica”.