SALVINI (LEGA), PATUANELLI (M5S) E BONACCINI (PD): IL FRONTE DEL SI AI RISTORANTI APERTI DI SERA

Le alleanze che non ti aspetti, impensabili durante il Governo di Conte ma che oggi vanno oltre, superando le perplessità del Ministro della Salute Speranza (oramai chiuso nell’angolo): Salvini, Patuanelli e Bonaccini, tutti insieme, chiedono al Governo – di cui fanno parte in maniera diretta o indiretta – di rivedere le regole che, anche in zona gialla, vietano ai ristoranti di rimanere aperti fino alle 22:00. Un segnale di condivisione su di un tema che divide, anzi, divideva, considerato che oggi i principali azionisti del Governo Draghi chiedono una inversione di tendenza.

E’ chiaro che il tutto passerà attraverso un parere del Comitato Tecnico Scientifico al quale, in vista di una imminente dieta dimagrante per il numero dei componenti, è stato imposto dai vertici del Governo un ossequioso silenzio prima che la politica adotti le decisioni.

Se vincerà l’asse Lega, MS5, Partito Democratico qualcuno perderà: e sarà quel qualcuno che, fino ad oggi, senza alcun tipo di evidenza scientifica, aveva imposto la chiusura dei ristoranti alle 18:00.