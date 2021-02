SALERNO. CELANO E RUSSOMANDO (FI): “QUANTO COSTANO I TAMPONI DELLA FONDAZIONE EBRIS?”

I consiglieri comunali di Forza Italia Celano e Russomando chiedono di fare chiarezza sui costi che il Comune di Salerno sta sostenendo per la campagna di tamponi tra le scuole, realizzata grazie ad un accordo con la Fondazione Ebris.

meritoriamente da qualche giorno è stata avviata nella città di Salerno una campagna di screening anti Covid nelle scuole rivolto ad allievi e personale scolastico;

– tale attività, come avvenuto in altre regioni, avrebbe dovuto essere propedeutica al rientro in classe in ogni Istituto di ogni ordine e grado;

– la campagna in questione è stata promossa dal Comune di Salerno in accordo con la Regione ed in collaborazione con la fondazione Ebris, Ente individuato per la somministrazione dei test;

– la fondazione Ebris nella cui compagine amministrativa sarebbe presente esponente con ruoli di rilievo in Regione ed a livello nazionale, sarebbe beneficiaria, altresì, di finanziamenti della Regione ed avrebbe già operato analoga attività presso le scuole della Costiera Amalfitana, in tal caso, parrebbe, a spese dell’imprenditore Aponte;

– non è dato allo stato di sapere chi, per la campagna di screening nel capoluogo, abbia selezionato la fondazione Ebris e con quale criterio;

– non si conosce, inoltre, il costo della campagna in questione, né chi abbia pagato per il servizio offerto dalla fondazione Ebris;

TANTO PREMESSO

Chiedono per sapere:

– quanto è costata la campagna di screening rivolta a discenti e personale scolastico

della città capoluogo (costo per tampone ed impegno di spesa complessivo);

– chi ha individuato la fondazione Ebris come partner dell’iniziativa;

– con quali criteri è stata individuata la fondazione in questione per la

somministrazione dei test;

– nel caso in cui si fosse trattato di “affidamento diretto”, se non vi fossero altri Enti o

laboratori in condizione di offrire analogo servizio ed, eventualmente, di concorrere

per l’assegnazione in condizioni paritetiche;

– chi ha pagato per la somministrazione dei test presso le scuole cittadine.