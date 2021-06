ANDREA VOLPE (PSI): “15 MILIONI DALLA REGIONE PER IL TURISMO, GRAZIE ALL’ASSESSORE CASUCCI”

“La Regione Campania tiene alle proprie imprese e rilancia sul turismo approvando una misura che mette a budget 15 milioni di euro di fondi Por-Fesr che serviranno a finanziare proposte di aziende del settore che beneficeranno di finanziamenti fino a 200mila euro con il 60% dell’importo a fondo perduto. Inoltre altri interventi legati alla mobilità turistica saranno rifinanziati.

Grazie all’assessore Felice Casucci, alla giunta guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, per l’impegno costante e per la lungimiranza delle idee e delle proposte.”

Lo dichiara il consigliere regionale del PSI Andrea Volpe.

In questi mesi il confronto con l’assessore è stato costante e l’obiettivo resta fermo: rilancio e ulteriore sviluppo per un settore strategico per il tessuto economico campano.