EBOLI. COSIMO DI BENEDETTO: “PROCESSO IN CORSO, NOI ANDIAMO AVANTI”

Al termine della discussione il Giudice per l’Udienza preliminare ha sentenziato il proscioglimento degli imputati in ordine alla delibera del consiglio comunale (ex Sindaco Massimo Cariello e consiglieri), mentre ha ritenuto di rinviare a giudizio l’ex Sindaco Massimo Cariello e l’intera Giunta, per alcune situazioni non risolvibili in Udienza preliminare per la tipologia della stessa.

Lo scrive il candidato sindaco per il Comune di Eboli Cosimo Pio Di Benedetto.