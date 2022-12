ANDREA VOLPE (PSI): “PARLARE AI GIOVANI, IL MESSAGGIO AL MEETING PROMOSSO DA MOBU DICK ETS”

“𝙋𝙖𝙧𝙡𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙞 𝙜𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞. Questo il tema della tavola rotonda al Meeting dei giovani promosso da Moby Dick Ets.

Parlare ai ragazzi, stare con loro, davvero, vuol dire poter comunicare, continuare ad imparare e avere l’occasione di renderli protagonisti.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del Psi Andrea Volpe.

Molto spesso, ci sono opportunità importanti da cogliere che non sono valorizzate abbastanza. Penso a Garanzia Giovani o agli Erasmus plus. Giornate come questa di “Euforia” provano a dare luce a tante iniziative, ponendo nella formazione e nella comunicazione le basi per obiettivi importanti che possiamo raggiungere.