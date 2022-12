IL COMUNE DI SIANO MAGLIA NERA IN CAMPANIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Siano tra i comuni fanalino di coda in Campania per raccolta differenziata. La Regione Campania ha pubblicato, nei giorni scorsi, tutti i dati della produzione, della percentuale di raccolta differenziata e il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani dei comuni campani per l’anno 2021. Mentre molti comuni dell’Agro e della Valle dell’Irno hanno ottenuto ottimi risultati, incrementando la raccolta differenziata nei loro territori,

Siano addirittura peggiora.

A leggere criticamente il dato è il gruppo di minoranza Noi Liberi. «Ancora una volta il nostro paese è fanalino di coda-afferma il consigliere comunale di minoranza Roberto Masi-,

dal 58,80% del 2020 siamo scesi al 56,58% del 2021.

Questa è l’ennesima conferma del totale fallimento dell’amministrazione Marchese.

Appena insediato il nuovo consiglio comunale – continua ancora il consigliere Masi- insieme agli altri consiglieri comunali di Noi Liberi, chiedemmo la pubblicizzazione e l’immediata attualizzazione del regolamento sul compostaggio domestico.

Pratica virtuosa che avrebbe aiutato il nostro comune a raggiungere se non altro la soglia del 65% di raccolta differenziata prevista per legge ed abbassare così i costi della tassa sui rifiuti.

Circa 30 famiglie hanno richiesto di aderire a questa pratica ma , ad oggi, lo sconto del 25% della TARI, previsto per legge e riportato nel regolamento comunale, non è stato mai applicato.

Nella Commissione Bilancio riunitasi il 28 settembre scorso abbiamo chiesto chiarimenti in merito ma ad oggi l’amministrazione Marchese preferisce tacere e temporeggiare.

Ci fu risposto che per applicare lo sconto in bolletta avrebbero dovuto fare prima i controlli, ma ad oggi, a due mesi da quell’impegno, nessun controllo è stato effettuato.

Probabilmente la loro intenzione è quella di disincentivare chi, in maniera virtuosa e responsabile, pratica il compostaggio domestico e contemporaneamente mettere le mani nelle tasche dei cittadini»-ha concluso Roberto Masi.

