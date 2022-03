ANDREA VOLPE (PSI): “PRESENTATO DISEGNO LEGGE PER GIORNATA DEL FIGLIO”

“Oggi in VI Commissione per presentare la legge sull’istituzione della Giornata Regionale del Figlio.

Questa legge vuole essere un simbolo per i diritti dei figli, qualunque sia la loro condizione, soprattutto quelle svantaggiate, stimolare il dibattito sulla denatalità e dare un segnale concreto per i bambini e i ragazzi che rischiano di non avere abbastanza opportunità per il loro futuro.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe.