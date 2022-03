SIANO. GIOVEDI’ 17 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: SI VOTA ADESIONE A SUB AMBITO

E’ in programma per il pomeriggio di giovedi’ 17 Marzo il Consiglio Comunale di Siano chiamato ad esprimersi, tra gli altri argomenti, anche sull’adesione al nuovo sub ambito Cava de’ Tirreni – Valle dell’Irno per la gestione congiunta della raccolta differenziata. I Comuni di Pellezzano e di Fisciano hanno già approvato la delibera con la quale sottoscrivono la convenzione, poi toccherà a Siano e, con ogni probabilità, entro la fine del mese di marzo, tutti i comuni concluderanno l’iter di approvazione all’interno dei rispettivi consigli comunali.

