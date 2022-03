Su Palazzo di Città sventola la bandiera della pace. Me l’hanno donata, stamattina, Patrizia Carella e Nello Mainente portavoci del Comitato Centro Storico Alto nell’ambito della lodevole iniziativa che stanno portando avanti nel quartiere, “Balconi per la pace”. Da piccoli e significativi gesti come questo si intensificano i sentimenti di vicinanza e accoglienza verso il prossimo.

Lo scrive Vincenzo Napoli, Sindaco del Comune di Salerno.