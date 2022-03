IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA BOCCIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CARTABIA

Acque sempre più agitate sulla riforma Cartabia di Csm e ordinamento giudiziario. Mentre in commissione Giustizia alla Camera, anche dopo il taglio deciso dalla presidenza, sono comunque circa 250 gli emendamenti depositati e si profila un vertice tra la ministra e le forze di maggioranza per cercare di assicurare la presentazione in Aula a fine mese, senza compromettere i capisaldi dell’intervento, sonora piove la bocciatura dello stesso Consiglio superiore sul pacchetto di misure.

In 142 pagine di parere, approvate in commissione e al voto del plenum tra mercoledì e giovedì, sono demoliti numerosi punti qualificanti degli emendamenti approvati all’unanimità dal Consiglio dei ministri di poche settimane fa, a partire dal sistema elettorale.