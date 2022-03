COMUNALI 2022. CAMBIA LA DATA ? SI VA VERSO IL 12 ED IL 13 GIUGNO, INSIEME CON REFERENDUM

Il Governo non ha ancora una idea chiara sulla data per le Comunali 2022, complice la concomitanza del Referendum ma anche l’emergenza per il conflitto in Ucraina. Dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Roma sembra tramontare l’ipotesi di un voto a fine maggio – mancherebbero anche i tempi tecnici – e ritorna, in maniera prepotente, l’ipotesi di un Election Day, con il primo turno delle Amministrative che andrebbe a coincidere con la celebrazione dei Referendum sulla Giustizia, ammessi dalla Corte Costituzionale. La data piu’ accreditata, a questo punto, pare essere quella del 12 e 13 Giugno per il primo turno delle Comunali e per i Referendum, con il ballottaggio fissato per il 26 ed il 27 Giugno. Un turno elettorale, dunque, a cavallo tra la Primavera e l’Estate 2022.

