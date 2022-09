ANGELO TOFALO (M5S): “I MIEI AUGURI DI BUON LAVORO AL RIELETTO FRANCO CASTIELLO”

“Oggi voglio fare le mie più sincere congratulazioni a tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle in #Campania ed in particolare a Francesco Castiello, confermato al Senato della Repubblica. L’amico Franco ha dimostrato con i fatti, e non solo con il suo impressionante CV, di essere tra i parlamentari più competenti in assoluto in questa XVIII legislatura. Oltre alle innumerevoli attività portate avanti sul territorio e ai risultati raggiunti, il suo impegno è stato significativo soprattutto all’interno del #COPASIR, il Comitato Parlamentare per la #Sicurezza della Repubblica.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo.

Come forse già sapete, un emendamento al decreto-legge Aiuti bis ha previsto un “Comitato di passaggio” per cui Francesco, rientrando tra i quattro degli attuali membri rieletti, entrerà d’ufficio all’interno del COPASIR. Toccherà poi ai presidenti di Camera e Senato indicare nuovi componenti per assicurare la continuità dell’organismo di controllo sull’#intelligence fino alla nascita di quello permanente.

Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è quella commissione bicamerale che ha il compito di controllare l’operato dei Servizi Segreti Italiani e la cui presidenza spetta per legge all’opposizione.