ROBERTO CELANO (FI): “FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO HA DOPPIATO I VOTI DI AZIONE-IV”

“Forza Italia in provincia ha doppiato il terzo Polo. La matematica non è un’opinione.”

Lo scrive Roberto Celano, Coordinatore Regionale di Forza Italia Enti Locali.

“Qualcuno dimostra miopia e poca disinvoltura nella lettura dei dati, commentando solo al risultato di Azione del comune capoluogo (paragonandolo a quello di FI che non schierava alcun candidato cittadino nè nell’uninominale nè nel plurinominale) ed omettendo di evidenziare che lo stasso è enormemente pompato dalla presenza di 5 candidati di Salerno (Carfagna, Casciello, Sessa, Naddeo e DAlessio), di cui tre Parlamentari uscenti e due consiglieri comunali. Letto in quest’ottica il risultato appare molto modesto se si pensa, ad esempio, che a Scafati F.I. con una candidata locale, Formisano, inserita in lista, peraltro, in posizione complicata (quarta nel proporzionale) ha superato il 17%, quintuplicando il dato di Azione”