GIUSEPPE RUBERTO (FI): “FORZA ITALIA IMPRESCINDIBILE PER VITTORIA DEL CENTRO DESTRA”

“Forza Italia si conferma in Campania, e in particolar modo in Provincia di Salerno, imprescindibile per la vittoria del centro destra. Grazie al lavoro portato avanti, nelle ultime settimane, dal nostro Commissario Regionale on. Fulvio Martusciello e con il sostegno di tutti i dirigenti provinciali, oggi possiamo ritenerci molto soddisfatti e ripartire con un grande entusiasmo da una percentuale incoraggiante che fa ben sperare per una presenza sempre più significativa.”

Lo dichiara il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto.

A renderci ancora piu’ felici, è arrivata l’elezione alla Camera dei Deputati dell’amico Guido Milanese e di Tullio Ferrante.

Sapranno essere punto di riferimento indispensabile degli amministratori locali di Forza Italia.

Anche grazie ad un programma politico attendibile e alle scelte fatte con determinazione dal Presidente Silvio Berlusconi, oggi siamo forza di Governo, e lo saremo per i prossimi cinque anni nel corso dei quali il centro destra, i nostri ministri, e tutti i nostri parlamentari sapranno dimostrare di avere a cuore le esigenze e i bisogni delle nostre Comunità.

A tutti rivolgo un caloroso in bocca al lupo e auguro un buon lavoro, con la consapevolezza della necessità di un grande senso di responsabilità.