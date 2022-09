MARTINO D’ONOFRIO: “ECCO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCOLASTICA PER IL NUOVO ANNO”

La Provincia di Salerno, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Sud, per un importo complessivo di quasi 200 mila euro.

“Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e di manutenzione diffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi: area nord, centro e sud della provincia di Salerno.

In questo caso quindi, in merito all’area Sud, stiamo intervenendo in molti istituti: al Glorioso di Montecorvino per rimozione frana vuoto tecnico e pulizia canali di scolo acque meteoriche, al Medi di Battipaglia per ripristino intonaco wc e rifacimento parziale di guaina. Poi a Eboli stiamo lavorando al Gallotta per rifacimento manto impermeabile aula magna e verifica smaltimento acque nere, al Mattei per risanamento copertura in lamiera laboratorio volo, al Perito per revisione wc, pitturazione e sostituzione porte spogliatoi palestra.

Invece ad Agropoli, stiamo intervenendo al Vico-De Vivo per rifacimento bagni zona uffici, al Gatto con rifacimento parziale guaina palestra e completamento porte aule. A Sala Consilina, al De Petrinis sono previsti lavori di rifacimento di alcuni bagni, e al Gatta di rifacimento impermeabile capannone.

A Capaccio, all’Ex Ambassador ci sono lavori di revisione wc e al Piranesi di sostituzione porta ingresso principale e revisione tapparelle. Infine sono previsti interventi ad istituti scolastici di Contursi, Padula e Teggiano, rispettivamente al Corbino con il risanamento gronde in lamiera copertura, al Pisacane di divisioni aule con pareti mobili e pitturazione uffici, al Leto per il rifacimento manto impermeabile vano scala, gronde e pluviali.

Le attività sono coordinate dal consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Martino D’Onofrio e dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio. Per noi – conclude Strianese – è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. E non ultimo, ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento di ripartenza particolarmente delicato come questo.”