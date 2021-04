ANGELO TOFALO (M5S): “OK A VINCOLO DOPPIO MANDATO. ORA A SALERNO PER LE COMUNALI”

Reduce dalla riunioni dei deputati del Movimento 5 Stelle con l’ex Premier Giuseppe Conte, il parlamentare salernitano Angelo Tofalo rilancia la sua azione politica, non solo a livello nazionale ma anche sul territorio del comune di Salerno.

“Settimana prossima sarò a Salerno con Andrea Cioffi e Nicola Provenza per fare il punto sulle Amministrative,” annuncia Tofalo ad Agenda Politica, ” incontrando diversi candidati e anche gruppi civici che hanno voglia di costruire un progetto nuovo per Salerno”.

Poi il punto sulla situazione nazionale all’interno del Movimento 5 Stelle a margine dell’incontro con Giuseppe Conte: ” La politica deve restare un “servizio” alla comunità. Archiviata ogni deroga ai due mandati così come precisato dal Garante Beppe Grillo, il Centro di formazione potrà essere anche il luogo in cui trasferire ai nuovi le esperienze di chi ha terminato i due mandati.

Ho poi proposto di valutare l’inserimento del tema “Sicurezza” tra le future stelle del nuovo MoVimento. Sicurezza intesa nella sua accezione più ampia, parlo di sicurezza ambientale, sanitaria, agroalimentare, infrastrutturale. E ancora sicurezza nei luoghi del lavoro, sicurezza digitale, Forze armate e dell’ordine, sicurezza nazionale, sicurezza urbana e delle nostre comunità, etc etc.

La Sicurezza è un “bene comune”, è un investimento per le generazioni future e non un costo. Senza sicurezza non c’è democrazia.”