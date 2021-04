IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA AMMETTE GLI ERRORI NEI CONTRATTI PER I VACCINI

“Si è deciso di acquistare i vaccini insieme in Europa e comprarli insieme è un’idea giusta. Non possiamo fare il tutti contro tutti in Europa. Ovvio che stiamo pagando un prezzo, è una verità con cui dobbiamo fare i conti ma non possiamo fare il tutti contro tutti. Nelle prossime settimane ci saranno altre gare e occorrerà correggere con piglio questo errori”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3 su una domanda in merito ai contratti con le aziende produttrici di vaccini e alla carenza di arrivi rispetto alle aspettative in questa prima fase della campagna vaccinale.

