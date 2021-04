SALERNO. MERCOLEDI’ 14 APRILE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO GLI ARGOMENTI

Mercoledì 14 aprile, alle ore 9.30, si terrà a Palazzo di Città, il Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 18.02.2021

2. Interrogazioni ed interpellanze

3. Provvedimenti finanziari:

a) Approvazione Aliquote IMU anno 2021 – provv.ti;

b) Addizionale comunale all’IRPEF 2021 – provv.ti;

c) Imposta di soggiorno 2021 – deliberazione di G.C. n° 75/2021;

d) Regolamento imposta di soggiorno – adeguamento D.L. n° 34

convertito con modificazioni in L.n° 77/2021;

4. Lavori di pulizia e disgaggio perti instabili e mitigazione del rischio del costone roccioso sovrastante la via B.Croce SR 18 – art. 191 comma 4 Dlgs n° 267/2000 deliberazione di G.C. n° 55/2021;

5. Affidamento in house dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli impianti e mezzi antincendio degli edifici comunali alla Società Sinergia surl – deliberazione di G.C. n° 74/2021;

6. Convenzione per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse ed eventualmente per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà – deliberazione di G.C. n° 77/2021;

7. Riqualificazione area Via V.Laspro – provv.ti

8. Mozione esclusione della stazione di Salerno dall’ Alta Velocità

9. Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a JohnTony

10. Mozione per il conferimento di un attestato di benemerenza a tutti gli operatori sanitari di Salerno.