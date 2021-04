SALERNO. MARAIO LANCIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PSI PER LE COMUNALI 2021

Un manifesto, una foto scattata sul lungomare di Salerno ed una frase che lascia intendere quanto il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio tiene alle prossime comunali: a Salerno di piu’. Parte, ufficialmente, la campagna elettorale del Partito Socialista Italia nel Comune capoluogo con la spinta del Segretario Nazionale che, in un post pubblicato su Fb, ricordando il cambiamento che la città di Salerno ha raggiunto negli ultimi 30 anni, parla anche di “diversi errori a…. cui va posto rimedio, altre cose da modificare perché forse non hanno funzionato come preventivato, però, questa nostra città, che molto spesso non riusciamo ad apprezzare fino in fondo, in questi anni è riuscita a offrire più opportunità a tanti.” Nessuna parola per il candidato sindaco Vincenzo Napoli, nessun riferimento alla coalizione che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali. Insomma, un PSI che ci sarà e che vuole raggiungere importanti risultati, a prescindere dagli alleati e dal candidato sindaco.

Share on: WhatsApp