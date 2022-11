ANGELO TOFALO NOMINATO NEL CESMA, ORGANISMO TECNICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

“Con grande felicità e con non poca emozione condivido con voi la gioia della mia imminente nomina come componente del Comitato Tecnico Scientifico del CESMA, il Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet”, l’organismo tecnico scientifico dell’Associazione Arma Aeronautica (AAA).

Il CESMA persegue l’obiettivo di effettuare studi sulle problematiche aeronautiche e spaziali, nelle loro molteplici prospettive sia nazionali sia internazionali, con particolare riferimento a quelle di carattere militare o duale nei loro aspetti politici, dottrinari, operativi e tecnici.” Lo annuncia l’ex Sottosegretario alla Difesa dei Governi Conte 1 e Conte 2 Angelo Tofalo.

Per conseguire gli obiettivi prefissati il CESMA, si avvale dell’opera e del contributo di pensiero dei Soci della Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, del personale dell’ Aeronautica Militare , di esperti del mondo accademico e dell’industria di settore e di studiosi esterni di discipline aeronautiche e spaziali, militari e duali, sia italiani che stranieri, costituisce la Think Tank dell’Associazione Arma Aeronautica.

Mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni e Centri di Studi e Ricerche in Italia e all’estero, e con gli organi di stampa specializzati nel settore. Tra i suoi obiettivi, quello di contribuire alla diffusione della cultura aeronautica e dello spazio in ambito nazionale ed internazionale, di sviluppare il pensiero militare aeronautico in relazione al continuo progresso tecnologico del mezzo aereo, di collaborare con l’A.M. all’aggiornamento del suo personale sulle principali linee di tendenza in tale settore. A tali scopi, il CESMA realizza e rende disponibile un ambiente comune nel quale scambiare idee, dibattere liberamente e studiare indirizzi e tendenze del mondo aeronautico e spaziale, con l’obiettivo di facilitare le sinergie tra tutti gli Stakeholder interessati.

Ringrazio il Direttore del CESMA, il Generale di Squadra Aerea (a) Giovanni Fantuzzi, già Comandante Logistico e Addetto per la Difesa e per la Cooperazione Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C., per questa nomina che mi consente di restare con un piede nella grande famiglia della Difesa ed in particolare in quella dell’Arma Azzurra.

Con il Generale Fantuzzi, durante il mio incarico di Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, ho condiviso anni significativi per l’Arma Azzurra, anni che hanno visto nascere il C.O.R., il Comando per le Operazioni in Rete ed il C.O.S, il Comando per le Operazioni Spaziali.