LA BCC DI MONTE PRUNO FINANZIA CON 10 MILIONI DI EURO LE ENERGIE RINNOVABILI

10 milioni di euro per finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici e termici (pannelli solari, impianti eolici, solare termico), impianti termoidraulici (caldaie, climatizzatori, depuratori, sistemi a biomasse e geotermici), l’installazione di sistemi di isolamento termico, la coibentazione di pareti e coperture, l’illuminazione e domotica (impianti a LED, sistemi digitali smart home), di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’acquisto di elettrodomestici di classe A+ (o superiore).

È questa l’ultima proposta della Banca Monte Pruno per contrastare il rincaro energetico, sostenere i progetti ecosostenibili e puntare, in concreto, ad una transizione ecologica territoriale.

Dopo il plafond da 3 milioni di euro, che sta già producendo i suoi ottimi effetti con diverse operazioni realizzate, dove l’istituto di credito cooperativo ha deliberato finanziamenti a favore di soci e clienti per sostenerli in un momento, alquanto, incerto sotto il profilo economico per le dinamiche collegate alla crisi energetica, si passa a questa nuova fase di intervento molto più ampia.

I destinatari della nuova misura sono famiglie e ditte individuali che intendono attivare interventi che mirano all’efficientamento energetico.

I finanziamenti saranno a condizioni particolarmente vantaggiose, comunque a tassi non superiori al tasso ufficiale di interesse definito dalla BCE al momento della richiesta, con un ulteriore abbattimento del 50% degli ulteriori costi connessi all’operazione. L’importo massimo della singola operazione non potrà superare i 50 mila euro.