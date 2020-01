ANTONIA DE MITA: “POTREI CANDIDARMI ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI”

Un post su Facebook del pomeriggio di ieri fa rapidamente il giro virtuale di Irpinia e Campania: «Sto valutando se proporre la mia candidatura». È questo il passaggio cruciale del messaggio che Antonia De Mita affida ai social. A riportare la notizia è il Mattino on Line di Avellino.

Lei, figlia di Ciriaco De Mita, giornalista, ideatrice della rassegna culturale «Irpinia Madre Contemporanea», a quasi ogni appuntamento elettorale degli ultimi anni era stata avvicinata ad una reale discesa in campo per raccogliere attivamente il testimone del papà. Lo si era ipotizzato alle Europee del 2014, poi alle Regionali del 2015, ma niente. Adesso, «l’indiscrezione» è più pesante perchè viene fornita dalla diretta interessata. Che si dice spinta dai sondaggi che darebbero in vantaggio, per la consultazione regionale di Primavera, la coalizione di centrodestra. Coalizione da contrastare. «Pare che vinca la destra in Campania alle prossime elezioni Regionali – scrive Antonia De Mita sul suo profilo – Io che sono contro’ il sovranismo, sto valutando se proporre la mia candidatura, non perché penso faccia vincere la parte opposta. Ma perché è arrivato il tempo. Non il migliore, il peggiore».

Share on: WhatsApp