Uno staff di professionisti di alto livello, in grado di rispondere alle esigenze di persone fisiche ed aziende alle prese con enormi masse debitorie che, pero’, hanno i requisiti per accedere alle procedure previste dalla cosi’ detta Legge Anti Suicidi. E’ questo ADR MED, ente nato a Salerno che, nell’arco degli ultimi mesi, ha aperto sedi distaccate in tutta Italia.

