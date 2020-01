MOVIMENTO 5 STELLE: DOMANI IL GIORNO DELLA VERITA’ PER I MOROSI DELLE RESTITUZIONI

E’ in programma, domani 7 gennaio, a Roma, la riunione tra gli organi di garanzia del Movimento 5 Stelle ed i capigruppo alla Camera ed al Senato del partito, per decidere il destino degli 8 parlamentari in ritardo cronico con le restituzioni di parte dell’indennità. Alcuni di questi, anche attraverso alcune interviste, hanno delineato una linea difensiva che riguarda la destinazione dei fondi restituiti: prima versati all’interno di un conto destinato al Microcredito per le imprese, oggi, invece, disponibili in un conto gestito dai capigruppo. Le decisioni, almeno dall’aria che si respira alla vigilia della riunioni, dovrebbero essere molto dure: espulsione. Nulla esclude, pero’, che nelle prossime ore, per evitare l’espulsione dal Movimento 5 Stelle, alcuni dei “morosi” possano optare per il passaggio all’interno del Gruppo Misto.

