ANTONIETTA CORAGGIO (FORZA ITALIA): “UNA CAMPAGNA ELETTORALE TRA LA GENTE”

“Sto facendo campagna elettorale nel segno della continuità con quella Politica di un tempo vicina alla gente, alle sue istanze e ai suoi problemi. Bellissima esperienza, che mi consente non solo di conoscere persone di tutte le età e professioni, ma anche di dare voce alle loro richieste, alle loro speranze.” E’ quanto dichiara Antonietta Coraggio, Vice Sindaco di Vallo della Lucania e candidata al Consiglio Regionale con Forza Italia.

Chiedo, con sincerità, a chiunque di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di rischiare con me. Qualcuno mi ha definito una combattente, una che non molla, è vero. Non abbandono chi mi dà fiducia, parola di scout, né ho Coraggio di farmi sentire solo per gli appuntamenti elettorali come, ahimè, spesso mi racconta la gente comune. Si fa politica 365 giorni all’anno, ci si impegna senza sosta per un risultato a favore del bene comune. Ascolto persone che parlano di lavoro, sviluppo, imprenditoria giovanile. Tutto questo mi dà la carica e mi spinge a cercare soluzioni concrete che facciano, per esempio, della formazione la pietra angolare su cui poggiare un futuro migliore per questa terra.

Un aeroporto che non decolla, una costa non sempre curata come meriterebbe, un patrimonio di tradizioni e cultura che la politica regionale trascura, sono solo alcune delle cose da fare che mi vengono in mente anche grazie alla gente che ogni giorno incontro in questo viaggio.