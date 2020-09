GIOVANNI D’ERCOLE (FDI): “IRPINIA SENZA ACQUA, IL PRESIDENTE ALTO CALORE RESTA IN SILENZIO?”

“Oggi sono arrabbiato.

Il mio sdegno lo condivido con gli amici di Ariano e di Monteforte, di Mugnano e di Summonte, di Frigento e, non ultimo, di Avellino.

Migliaia di cittadini senz’acqua ed il presidente dell’Alto Calore in carica se ne resta in silenzio. Eppure qualcosa da raccontare agli elettori dovrebbe averla, visto che è candidato come me.”

Lo dichiara Giovanni D’Ercole, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.



Sono davvero curioso di ascoltare cosa ha da dire sull’argomento, per questo lo invito ad un pubblico incontro, un dibattito per raccontare agli irpini la verità sulla gestione dell’acqua.

Decida lui giorno, ora e luogo.

Io ci sarò.