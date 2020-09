Hanno voluto avere un approccio diretto con gli elettori, nel pieno rispetto delle norme anti covid 19, all’aperto, in Piazza a Salerno, per illustrare il progetto politico per le Regionali 2020 ma iniziando, anche, a guardare con attenzione alle Comunali 2020. Insieme il Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota ed il candidato alle Regionali con Forza Italia Roberto Celano.

