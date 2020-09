STEFANO CALDORO: “SCUOLA, IL FALLIMENTO DEL PD DI DE LUCA E DEL M5S”

Caldoro: “Ho trovato i docenti per i figli di Conte. Governo deve assumerli”

“Nella scuola del figlio del premier mancano i docenti. Caro Conte, eccoli. Sono qui. Sono bravissimi. Hanno esperienza. Assumili. Così anche tuo figlio potrà avere il docente preparato che merita”. Lo afferma Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, nel corso di una manifestazione organizzata da Pasquale Vespa, candidato nella lista UDC-Caldoro Presidente e coordinatore nazionale dell’AnDDL, Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori.

“Il Governo ha speso 2,5 miliardi per i banchi con le ruote. Con quei soldi si assumevano tutti i precari. E invece hanno scelto altro. Sulla scuola il Governo Pd-M5S ha fatto solo disastri. Pensiamo solo che in Campania attualmente solo pochissime classi usufruiscono del servizio a tempo pieno. Ennesimo fallimento del governo del partito di De Luca”, conclude.

Share on: WhatsApp