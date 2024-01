ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “GIUSTIZIA, INTERVENIRE SU ORGANICI ED ORGANIZZAZIONE”

“I problemi si risolvono solo se la giustizia funziona realmente, con organici sufficienti e un’organizzazione degna di un Paese civile. E queste sono condizioni da recuperare assolutamente. Noi siamo, e non è un mistero, per una riforma che realizzi anche una ragionevole ed equilibrata separazione delle carriere, ma anche su questo riteniamo necessario un dibattito sereno e costruttivo. Solo così si realizzeranno a pieno quei principi di garanzia di indipendenza, di autonomia, di efficienza della magistratura tutelati in Costituzione”. Così il deputato di Azione Per Renew Europe Antonio D’Alessio in discussione generale alla Camera dopo le comunicazioni del Ministro Carlo Nordio sullo stato della giustizia.

Share on: WhatsApp