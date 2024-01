FORZA ITALIA SALERNO, VENERDI’ 19 GENNAIO A PAESTUM INCONTRO CON MARTUSCIELLO

E’ in programma per il pomeriggio di venerdi’ 19 Gennaio, a Paestum, un importante incontro – l’ultimo pubblico, prima del Congresso Provinciale – per Forza Italia, al quale, tra gli altri, prenderà parte anche il Coordinatore Regionale del partito degli azzurri Fulvio Martusciello. Una riunione per discutere del futuro del partito sui territori nel corso del quale lo stesso Martusciello potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, anche l’intesa interna a Forza Italia Salerno in vista della celebrazione del Congresso Provinciale in programma il prossimo 28 Gennaio.

