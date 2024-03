ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “STOP A SANZIONI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI”

“Il governo corregga la normativa sulla riscossione degli omessi versamenti dei tributi che impone di fatto ai Comuni di applicare una sanzione pari al 30% per ogni importo non versato, senza la possibilità di inviare prima avvisi bonari, come previsto invece per l’Agenzia delle Entrate. Una distorsione segnalata dagli stessi Comuni, sulla quale registriamo con favore l’apertura a modifiche manifestata dal ministro Giorgetti”. Lo dichiara Antonio D’Alessio, deputato di Azione, che sul tema ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze. “Quello che accade oggi – prosegue – è che il Comune, di fatto l’istituzione più vicina al cittadino, finisce con il diventare un nemico del cittadino stesso, anche suo malgrado. Lo denunciano molte amministrazioni comunali, la prima delle quali è stata il Comune di Battipaglia, che chiedono semplicemente di poter rinunciare alle sanzioni per andare incontro ai cittadini e agevolare loro il pagamento dei tributi dovuti. Un intervento in tal senso faciliterebbe la riscossione dei tributi non versati, perché senza sanzioni aggiuntive il recupero delle somme dovute è chiaramente più semplice, e rappresenterebbe un bel segnale per i contribuenti in un momento di diffusa difficoltà economica. Auspichiamo che il governo intervenga quanto prima – conclude D’Alessio – noi continueremo intanto a seguire con grande attenzione la vicenda”.

