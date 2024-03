PROVINCIA DI SALERNO. PROTOCOLLO D’INTESA CON CRUISES PER PROMOZIONE TURISTICA

Domani giovedì 21 marzo, alle 9,30, presso la sala Giunta di palazzo Sant’Agostino viene firmato il protocollo d’intesa fra Provincia di Salerno e Salerno Cruises s.r.l. con l’obiettivo di stabilire una collaborazione strutturata, strategica e sinergica per la valorizzazione e promozione del territorio provinciale e dei suoi beni culturali.

Nell’occasione viene presentato alla stampa il progetto di elevare la provincia salernitana quale destinazione turistica di rilievo internazionale, con particolare riferimento al settore delle crociere e delle vie del mare, garantendo ai turisti e passeggeri un’esperienza ricca e immersiva che esalti le specificità culturali, storiche, artistiche e naturali.

Firmano il protocollo d’intesa, per la Provincia di Salerno, il consigliere delegato alla cultura Francesco Morra e, per la Salerno Cruises, il legale rappresentate Giuseppe Amoruso.

