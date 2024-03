SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO IN PREFETTURA PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO

“Questa mattina, in Prefettura, a Salerno, ho partecipato alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocato, a seguito di una mia lettera dello scorso 28 Febbraio, per affrontare il tema del controllo del territorio e del problema dei furti nel Comune di San Cipriano Picentino.”

Lo annuncia Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Il Prefetto di Salerno, il Questore, i Comandanti Provinciali di Carabienieri e di Guardia di Finanza, ai quali ho ribadito il ringraziamento per il grande lavoro quotidiano che viene svolto sul territorio, mi hanno rassicurato sulla massima attenzione che c’è per il territorio del Comune di San Cipriano Picentino, considerato, dalle istituzioni provinciali, virtuoso per la crescita demografica che sta facendo registrare negli ultimi anni. Ho ricevuto, inoltre, rassicurazioni anche sulla vigilanza del territorio e sulla profonda conoscenza di ogni fenomeno criminoso che si registra sul nostro territorio comunale dove, a partire da subito dopo Pasqua, si iniziera’ l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza.