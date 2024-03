COMUNALI 2024. IL PARTITO DEMOCRATICO DI SALERNO E LE SCELTE SU BARONISSI E NOCERA SUPERIORE

Il Partito Democratico deve sciogliere le sue riserve per i Comuni di Baronissi e di Nocera Superiore. Decisioni che, da tempo, vengono rinviate ma che, oggi, alla vigilia della settimana che apre le festività pasquali, quando mancano 70 giorni all’appuntamento con il voto, richiedono una presa di posizione.

A Baronissi, dopo aver congelato anche per una evidente irregolarità formale, il verbale con il quale era stato indicato Marco Picarone come candidato sindaco, il Partito Democratico della Provincia di Salerno dovrà scegliere se sostenere la candidatura dell’attuale Vice Sindaco Anna Petta. Situazione diversa, invece, a Nocera Superiore dove, formalmente, il Pd è all’opposizione rispetto all’amministrazione uscente: sul tavolo della segreteria provinciale del Pd i nomi di Bartolo Pagano, indicato dal sindaco di Nocera Inferiore Paolo Di Maio, e del consigliere comunale e provinciale in carica Rosario Danisi.