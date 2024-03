DAL MINISTERO DELLA SALUTE 520 MILIONI ALLE REGIONI PER ELIMINARE LE LISTE D’ATTESA

Nel 2024 le regioni “potranno usare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto, per un ammontare di 520 milioni euro” al fine di ridurre le liste di attesa. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione sul problema delle liste di attesa in ambito sanitario, con particolare riferimento all’assunzione di personale a tempo indeterminato e al potenziamento dei centri unici di prenotazione.

“Sempre più di frequente, per garantire la funzionalità minima dei servizi, le aziende del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ricorrono a forme di esternalizzazione dei servizi, noto come fenomeno dei gettonisti” e il governo opera affinché “si proceda all’esternalizzazione nei soli casi di urgenza e in un’ottica occasionale senza possibilità di proroghe”, ha concluso Schillaci.