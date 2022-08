ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): UNA CANDIDATURA CHE PUO’ VALERE UN POSTO ALLA CAMERA

Altro che candidatura di servizio: conti alla mano e con la sguardo rivolto anche alle altre Regioni – a cominciare dalla Puglia – quella dell’ex Presidente del Consiglio di Salerno Antonio D’Alessio è una candidatura che puo’ valere, davvero, un posto alla Camera dei Deputati. Secondo nella lista proporzionale alla Camera per Salerno ed Avellino, D’Alessio si trova candidato alle spalle di Mara Carfagna: il Ministro, pero’, è anche candidata in Puglia dove, per un calcolo su popolazione e collegi, l’elezione è molto piu’ agevole rispetto a quella di altri Collegi. Ed allora se Italia Viva Azione, anche nella circoscrizione Salerno-Avellino, dovesse ottenere un risultato leggermente superiore alla media nazionale, Antonio D’Alessio entrerebbe in gioco per l’assegnazione di un seggio, grazie all’elezione in Puglia di Mara Carfagna. L’obiettivo minimo – è chiaro – deve essere quello di raggiungere almeno la soglia del 6% dei consensi: una sfida non impossibile anche se difficile e complicata per una compagine politica che proprio in questa tornata elettorale sta effettuando il primo rodaggio.

Share on: WhatsApp