ANTONIO IANNONE. IL CORAGGIO DELLE SCELTE: DA USCENTE CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Da Senatore uscente e da Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia avrebbe, tranquillamente, potuto optare per una candidatura “serena” all’interno della lista proporzionale del Campania 2: invece Antonio Iannone, con un gesto politicamente coraggioso, ha scelto il Collegio Uninominale per il Senato della Repubblica. Una decisione che, alla fine, consentirà anche ad altri di poter giocare la partita per l’elezione in Parlamento del prossimo 25 Settembre ma, intanto, Antonio Iannone dovrà percorrere, nei prossimi giorni, su e giu’ la Provincia di Salerno per una campagna elettorale su di un territorio ampio, vasto e molto eterogeneo come quello che va dal Golfo di Policastro ai Comuni dell’Agro. Intanto, nel pomeriggio di ieri, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia c’è stata la prima riunione operativa di tutti i candidati e le candidate, in attesa che venga fissata anche la data dell’arrivo in Provincia di Salerno della leader del partito Giorgia Meloni.

Share on: WhatsApp