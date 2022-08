“Le Luci d’Artista sono essenziali per l’economia turistica e per l’immagine della città di Salerno. Chi in questi momenti esulta perchè la gara per l’installazione sarebbe andata deserta è contro il lavoro, è contro lo sviluppo, è contro la Salerno turistica. Federalberghi Salerno è senza esitazioni perchè la manifestazione si tenga con elementi di innovazione e di rilancio.”

Lo scrive il Presidente Provincia di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi