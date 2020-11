ANTONIO D’ALESSIO E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE DI AZIONE DI CALENDA

Per il consigliere comunale di Salerno Antonio D’Alessio arriva un prestigioso incarico politico: i vertici nazionali del partito Azione hanno, infatti, deciso di attribuire ad Antonio D’Alessio l’incarico di Coordinatore Regionale del movimento che si appresta ad affrontare la prima tornata elettorale per le Comunali. Da Salerno a Napoli, passando per Benevento e Caserta: l’impegno di D’Alessio parte con una serie di appuntamenti importanti che avranno anche il compito di testare la forza sul territorio del Partito di Carlo Calenda. A cominciare proprio da Salerno dove sono tre i consiglieri comunali che hanno già aderito al partito.

