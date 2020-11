L’ultimo sondaggio della società Emg Acqua, realizzato per conto della trasmissione di Rai 3 Agora’, segna l’ennesima crescita per FDI, stabilmente terzo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, ma anche un ulteriore calo per il Movimento 5 Stelle. Ecco tutti i dati.

LEGA 24,8%

PARTITO DEMOCRATICO 20,3%

FRATELLI D’ITALIA 16,4%

MOVIMENTO 5 STELLE 14,3%

FORZA ITALIA 7,1%

ITALIA VIVA 4,3%

AZIONE 3,8%