ANTONIO IANNONE (FDI): “CAIVANO, SEI MESI DI COMMISSARIAMENTO ALL’INSEGNA DEL BUON GOVERNO”

“Sei mesi che non sono passati invano. Il commissariamento di Caivano mostra in tutta evidenza che quella del governo Meloni non fu una passerella, come qualcuno dall’opposizione si affrettò ad affermare, ma una precisa azione tesa al recupero di questo territorio per strapparlo dal controllo della Camorra. E’ stata prima di tutto messa in sicurezza la macchina amministrativa con l’arrivo dei funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei tecnici del Formez, inviati dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, e l’insediamento dei Commissari prefettizi. Rafforzamento delle forze dell’Ordine, insediamento nel Parco Verde, che era la centrale dello spaccio di droga, di un’area giochi, aumento dei fondi stanziati per la stesura del Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune. Insomma, da territorio abbandonato che era, Caivano, in soli sei mesi, adesso è una cittadina che può guardare al futuro e siamo convinti che sarà davvero un futuro migliore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.