L’IMPRENDITRICE ELENA SALZANO NOMINATA PER LA CAMPANIA NELLA FONDAZIONE BELLISARIO

Elena Salzano, imprenditrice salernitana e Ceo della società Incoerenze, è stata nominata referente per la Campania della Fondazione Bellisario.

Nel 1989, da un’idea di Lella Golfo, nasce la Fondazione Marisa Bellisario. L’obiettivo è sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità.

La Fondazione Marisa Bellisario è oggi un network che raccoglie migliaia di manager, imprenditrici, professioniste, donne “arrivate” ai vertici e giovani promesse, tutte con un sogno realizzato o in fieri e tutte con la volontà di lasciare un segno e incidere sul presente e sul futuro del Paese. La Fondazione è un laboratorio di crescita e scambio d’idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per “cambiare passo” e rendere le donne Protagoniste del loro tempo.

Gli strumenti sono il dialogo e confronto con il mondo politico, le Istituzioni e l’imprenditoria per portare avanti progetti sul lavoro, sull’imprenditoria, sulle politiche di welfare e sulla violenza di genere. Ma l’azione muove anche dalle iniziative concrete e innovative che negli anni tracciano la strada del cammino verso la parità delle donne italiane.

“Sono onorata – ha detto l’imprenditrice Salzano – per questa nomina e consapevole che raccolgo il testimone importante di Vincenza Cassetta, tra le prime Mele d’Oro e sostenitrici della Fondazione Bellisario, grande donna che ha affiancato Lella Golfo con forza e concretezza anche nelle tante missioni internazionali e di solidarietà per moltissimo tempo e che ringrazio per l’esempio virtuoso. La prima cosa che mi preme fare è una chiamata a tutte le donne imprenditrici del territorio della Campania – che sono tante – a partecipare a due Premi indetti dalla Fondazione Bellisario”.