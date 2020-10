ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA ALZA BANDIERA BIANCA, SUA GESTIONE PIU’ PERICOLOSA DEL COVID”

“L’annuncio della chiusura totale della Campania è il personale fallimento di De Luca. Scontato che si arrivasse a questo perché per 8 mesi non è stato capace di mettere in campo qualcosa, soltanto propaganda per la sua campagna elettorale.

Nessuna capacità organizzativa: pochi tamponi i cui esiti si ricevono dopo settimane, nessun aumento dei posti letto e delle terapie intensive negli ospedali, gli ospedali Covid privi finanche dei collaudi, zero capacità di tracciare i contagi. Nella prima ondata è stato il bravo medico del malato immaginario ed ha truffato gli elettori campani. Questa nuova chiusura che distruggerà la nostra economia è soltanto colpa del governatore e della sua inerzia. È irresponsabile, peraltro, annunciarlo nel suo delirio del venerdì, perché ora tutti si riverseranno nei supermercati a fare scorte favorendo la diffusione del contagio. De Luca: un fallimento completo. Per i Campani la sua gestione è stata più letale del virus”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.