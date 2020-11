ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA, UNA VERGOGNA L’ATTACCO AI MEDICI”

“Siamo passati dagli applausi ad addossare le colpe ai medici. De Luca ormai scarica su tutti i suoi fallimenti. Dopo averli fatti lavorare per mesi a mani nude senza la minima protezione individuale, dopo che tanti di loro si sono ammalati rimettendoci anche la vita in alcuni casi, dopo che i medici hanno salvato migliaia di vite, il governatore della Campania dipinge una realtà che li criminalizza. Fratelli d’Italia è solidale e grata ai medici che in questi mesi in Campania hanno fatto del loro meglio in una Sanità allo sbando proprio per le mancanze organizzative della politica. De Luca si vergogni e l’aglianico lo tolga dalla sua tavola”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.