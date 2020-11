Mariano Lazzarini, per lungo tempo Direttore di Confcommercio Salerno e già Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno, alza il tiro sulla crisi del Commercio nella città di Salerno. Ed, in maniera molto chiara e diretta, chiede cosa stia facendo la Camera di Commercio di Salerno per sostenere le aziende salernitane.

