ANTONIO IANNONE (FDI): “DI MAIO, CHE FACCIA: CON LUI NAPOLETANI PRESI IN GIRO E SENZA LAVORO”

“Ci vuole davvero una gran bella faccia tosta a dire che Giorgia Meloni non dovrebbe farsi vedere a Napoli. Chi, invece, non dovrebbe farsi vedere è proprio Luigi Di Maio e basterebbe dare uno sguardo alla sua deficitaria esperienza da ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro per rendersene conto. Con lui le aziende in crisi hanno definitivamente chiuso i battenti. Di Maio ricorda la vertenza Whirlpool?

Una delle tante dove i lavoratori sono stati abbandonati a loro stessi dopo tante promesse. Di Maio incarna il peggio della classe politica meridionale della Prima Repubblica, quella che ha ragionato sempre e soltanto in termini di assistenzialismo, tenendo il Sud in una condizione di disagio e di arretratezza per farne un costante serbatoio di voti. Questo spiega la sua pervicacia nel difendere il reddito di cittadinanza, uno strumento che non ha portato lavoro, come avrebbe dovuto, ma soltanto l’ennesima elemosina di Stato di cui hanno approfittato criminali e disonesti. Sono sicuro che i napoletani sapranno scegliere, rispedendo a casa Di Maio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.