PIERO DE LUCA (PD): “ENRICO LETTA PUNTO DI RIFERIMENTO DI TUTTO IL CENTRO SINISTRA”

“Stiamo lavorando in queste settimane per vincere le elezioni e per offrire al Paese una prospettiva di futuro completamente diversa da quella che la destra sta mettendo in campo”.

A dirlo Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati, Collegio Plurinominale Salerno – Avellino, nel corso di un incontro con la stampa nella sede del PD provinciale di Salerno.

“Abbiamo l’esigenza – ha aggiunto – di lavorare su misure immediate, rigorose, tempestive, sul caro bollette e possiamo farlo noi nelle prossime settimane con un impegno nazionale ed europeo e non certo la destra che ha messo in campo una azione di delegittimazione facendo cadere il governo Draghi, indebolendo il Paese. Abbiamo idee diverse di Paese che stiamo mettendo in campo su tutti gli altri punti di vista. Penso all’ambiente: purtroppo la drammatica, ulteriore, nuova vicenda della Marche – per la quale esprimiamo vicinanza e solidarieta’ alla popolazione e alle famiglie delle vittime- ci impone di intervenire in modo immediato per la cura del territorio, con interventi mirati per evitare il dissesto idrogeologico. E il tema dell’ambiente e’ un tema del Partito Democratico, la destra non ne parla e, anzi, a livello europeo vota contro le misure legate alla transizione ambientale e green. Fondamentale, per noi, anche il tema del lavoro soprattutto nel Mezzogiorno. Il PD ha lanciato la proposta di 300mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nel Sud, per consentire a tante ragazze e ragazzi di avere un futuro. Abbiamo poi un modello diverso legato alla scuola, alla sanita’ che per noi deve essere gratuita, universale per tutti. Un modello differente, infine, sul Sud. La destra, in questi anni, ha lavorato contro il Mezzogiorno, non ha votato il PNRR, non ha votato per le risorse da destinare, almeno per il 40%, per il Sud. Oggi propone un’idea di autonomia differenziata che spaccherebbe in due il Paese. Noi vogliamo unire l’Italia e rilanciarla tutta insieme, da Nord a Sud. Chiediamo a tutte le famiglie, alle comunita’ di sostenere l’impegno del PD per dare un futuro serio, migliore, sereno al nostro Paese”.

